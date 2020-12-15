ولي العهد السعودي: اقتصاد المملكة أثبت قدرته على مواجهة تداعيات كورونا

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن 2020 كان عاماً صعباً على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا وإن السعودية اتخذت تدابير وقائية هدفت في المقام الأول لحماية صحة الإنسان.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ستواصل البناء والتقدم في مختلف المجالات وتعزيز المكتسبات التي تحققت في إقرار رؤية 2030 وستواصل مراجعة البرنامج لضمان انسجامها مع الرؤية.

وتوقع الأمير ارتفاعاً في النمو الاقتصادي في المملكة وأن الزيادة في الإيرادات ستسهم في المزيد من الاستقرار المالي.

وقال إن السعودية تستهدف خفض العجز العام المقبل إلى 141 مليار ريال، في حين أن المستهدف أن يصبح العجز أقل من 5% من الناتج المحلي في 2021.