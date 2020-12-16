التعليم الصناعي العسكري في مطروح.. تعليم وتدريب وانضباط

فى الوقت الذى تهتم به وزارة التربية والتعليم بالتعليم الفنى فى مطروح، خاصة بعد إنشاء وتشغيل المدرسة الفنية النووية بالضبعة، تتجه الأنظار فى الآونة الأخيرة للاهتمام بالتعليم الفنى العسكرى، فى ظل تحويل مدرستين بمطروح، من تعليم فنى إلى تعليم فنى عسكرى، وهما مدرسة مطروح الثانوية الزخرفية العسكرية، ومدرسة مطروح الثانوية الميكانيكية العسكرية.

ويعد العام الدراسى 2020 / 2021، هو العام الدراسى الثانى منذ انطلاق التعليم العسكرى فى المدارس الصناعية بمطروح، وهو ما انعكس على مستوى التعليم للطلاب، للمواد العسكرية بجانب التدريبات العملية فى الورش الفنية والميكانيكية للسيارات والإلكترونيات، وورش اللحام، والتبريد والتكييف، والنجارة.

وقال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بعد لقائه اللواء أشرف يحيي مساعد قائد قوات الدفاع الشعبي مدرسة مطروح الثانوية الصناعية الميكانيكية العسكرية، بحضور العقيد وائل إبراهيم المستشار العسكري لمحافظة مطروح، ونبيل نجيب مدير عام التعليم الفني ومجدي المنشاوي، مدير عام إدارة مطروح التعليمية، إن أقسام هندسة السيارات والكهرباء وتشغيل المعادن وغيرها، يجرى بها تكثيف التدريب العملى لجميع الطلاب فى المدرسة طبقا لأقسام الطلاب الموزعين عليها، كما يوجد انضباط فى المدارس، وانتظام فى العملية التعليمية، مشيدا بتفعيل التدريب العملي للطلاب ليتوافق مع الدراسة النظرية بالفصول التعليمية في سبيل تحقيق الهدف الأسمى من المدارس الفنية، بإمداد المنشآت الصناعية وسوق العمل بالأيدي العاملة الماهرة.

وقدم "سلامة"، الشكر لمحمد الصباح مدير المدرسة، وهيئة التدريس للتحديث الملحوظ وتطور العملية التعليمية وتفعيل التدريب العملي.

وأكد أن المواد العسكرية، تضفى روح الولاء والانتماء على الطلاب الدارسين، وتنمى الوطنية لديهم، وتعلمهم أهمية الحفاظ على الوطن، والتضحية من أجله، لافتا أن المؤسسة التعليمية الفنية العسكرية أصبحت من المؤسسات التعليمية التى يفتخر بها الطلاب وأسرهم، نظرا للاهتمام بالتعليم العملى بها بجانب التعليم النظرى، ويجرى بها تأهيل الطلاب لسوق العمل والذى يحتاج إلى مثل هؤلاء.

ويحصل الطلاب فى التعليم الفنى العسكرى بمطروح على تعليم بعض المواد العسكرية، وتدريبات فى حصص مخصصة لها من جانب المدرسة، بالإضافة إلى تعليم الالتزام وإتقان التدريبات العلمية والعملية، مما يساهم فى تخريج دفعات مؤهلة وقادرة على الاعتماد على النفس.