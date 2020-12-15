التأمين الصحي الشامل: أغلى عملية جراحية يدفع فيها المواطن 300 جنيه

قال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن التأمين الصحي الشامل، يغطي أكثر من 2300 خدمة صحية، ويتوسع حاليا، ليشمل خدمات إكلينكية وخدمات أخرى متطورة، يتم إضافتها.

وأضاف "صادق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال"، المذاع على فضائية "extra news"، أن قائمة أسعار الخدمات الطبية ديناميكية، وتتغير بحسب الوضع الاقتصادي ودخول تكنولوجيا جديدة للعلاج، كما أن الموقف المالي للهيئة قوي والعمل في بورسعيد يعطي أحلام مباشرة ويتم تقديم خدمات من خلال 51 مقدم خدمة بين القطاع العام الممثل في هيئة الرعاية الصحية وبعض من القطاع الخاص.

وذكر المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن لجنة التسعير لمقدم الخدمة تنعقد بشكل دوري والغرض منها هو تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بسعر عادل، وتعتمد لجنة التسعير على دراسات هيكلية واضحة.

وأشار "صادق"، إلى أن الهيئة سجلت نحو 3 ملايين فرد في بورسعيد، وهو نحو 70% من إجمالي سكان المحافظة، أما في جنوب سيناء، فقد تم تسجيل 80% من إجمالي السكان وفي الأقصر نسبة التسجيل تجاوزت 60% وفي محافظة الإسماعيلية بلغت نسبة التسجيل 70% من إجمالي السكان وفي أسوان تم تسجيل نحو 50% من إجمالي سكان المحافظة.

وتابع: "الهدف التأمين الصحي هو تسجيل جميع المواطنين بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إزالة الأعباء من على عاتق المواطن والقانون استطاع تقليل الأعباء على المواطن فمثلا أغلى عملية جراحية والتي لا يدفعها فيها المواطن أكثر من 300 جنيه، وبجانب مجانية الفحوصات الطبية، لكن التحدي الأساسي هو توفير الأطباء في الأماكن البعيدة، وهذا تحدي أساسي والدولة تعمل على هذا الأمر وأشجع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الطبي لأنه يوجد طلب شديد على الخدمات الطبية بجميع أنواعها".