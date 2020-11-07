وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد أعمال التأمين الطبي للجان الانتخابية

أجرى الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، يرافقه الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية، ووائل طه مدير العلاقات العامة بالمديرية، اليوم السبت، جولة تفقدية تابع خلالها عددًا من اللجان الانتخابية.

وذلك لمتابعة سير أعمال التأمين الطبي، متابعة كل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل وخارج اللجان، والاطمئنان على تمركز سيارات الإسعاف، لتأمين الناخبين، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل وزارة الصحة إن المديرية دفعت بـ 15 فريقا طبيا داخل مقار اللجان الانتخابية، ووفرت كواشف حرارية، وأدوات الوقاية، وفرق للإسعاف والطوارئ خارج اللجان الانتخابية، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية نحو أعمال الرش والتطهير لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل الوزارة على أن أعمال التأمين الطبي مستمرة على مدار يومين، لتأمين الناخبين وتقديم كل الخدمات الطبية خلال فترة الانتخابات بكل مدن المحافظة.

ويبلغ إجمالي الناخبين بمحافظة جنوب سيناء 90235 ناخبًا، موزعين على 2 لجنة عامة، و9 مراكز انتخابية، و15 مقرا انتخابي، و29 لجنة فرعية على مستوى المحافظة بواقع 10 لجان فرعية في الدائرة الأولى و19 لجنة في الدائرة الثانية.