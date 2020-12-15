عاجل.. الداخلية تنفي انتشار كورونا بين السجناء: شائعات إخوانية

نفى مصدر أمني، ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن الإدعاء بانتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون، مؤكدا أن ما تم تداوله فى هذا الشأن، عارٍ تماماً من الصحة، ولم يتم رصد ثمة حالات إصابة.

وأوضح المصدر، أن ذلك يأتي ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، في نشر الأكاذيب فى محاولة لتأليب الرأى العام.

وشدد على أن قطاع السجون، يقدم كل أوجه الرعاية الصحية للنزلاء، ويتم مراعاة كل التدابير الوقائية والاحترازية داخل السجون.