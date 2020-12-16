بيع 6 محال تجارية بمدينة 6 أكتوبر

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنَّه تَّم بيع 6 محال تجارية بمنطقتي (209م أراضي الإسكان الاجتماعي بالشماليات – جنة للإسكان الفاخر) بمساحات تتراوح من (19.44 إلى 20.59م2)، في جلسة للمزاد العلني بالمدينة.

وأضاف "الشربيني"، في بيان صادر اليوم، أنَّه تراوح سعر بيع المتر المربع بالمحال التي تمّ بيعها من 45 ألف جنيه إلى 124 ألف جنيه، وذلك بحضور مسؤولس مجلس الدولة، والإدارة المالية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء اللجنة المختصة.

وأشار إلى أنَّه تمّ بيع المحال بأنشطة (سوبر ماركت - طيور مجمده ولحوم - مغسلة - خضراوات - حدايد وبويات)، وذلك في ضوء حرص جهاز المدينة على تقديم الخدمات داخل المناطق السكنية المختلفة.