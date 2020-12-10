7 معلومات عن نائب رئيس مجلس الدولة المعزول من منصبه اليوم

تنشر "الوطن"، 7 معلومات عن المستشار فايز عبدالله، 45 عاماً، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، من منصبه، بموجب قرار رئاسي نُشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح اليوم.

1- كان يعمل مفوضاً لمجلس الدولة في محافظة السويس منذ سنتين تقريباً.

2- أرسل محافظ السويس منذ قرابة عامين مخالفة ارتكبها ليشكل مجلس الدولة "مجلس تأديب" للوقوف على الحقيقة.

3- أحال مجلس الدولة المستشار إلى "الصلاحية"، ثم أحال القضية برمتها لرئيس الجمهورية.

4- نشر قرار عزل المستشار في الجريدة الرسمية صباح اليوم.

5- عمره 45 عاما وكان بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة.

6- أحيل للصلاحية في عهد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة السابق.

7- إذا شكل السبب الذي أحيل من أجله جريمة جنائية سيعاقب عليها استقلالاً عن قرار العزل.

كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت في عددها الصادر صباح اليوم، عدة قرارات جمهورية، أولها القرار رقم 673 لسنة 2020 بعزل المستشار فايز عبدالله أحمد محمد، نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.

كما نشرت الجريدة القرار رقم 670 لسنة 2020 بتعيين بعض القضاة ببعض محاكم الاستئناف، والقرار رقم 671 لسنة 2020 برجوع تاريخ أقدمية المستشار جميل إبراهيم على فرج الجمل، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 672 لسنة 2020 بإحالة المستشار رضا محمد أحمد سعيد، وكيل مجلس الدولة، إلى المعاش، والقرار رقم 674 لسنة 2020 بفصل السيد عمر حسن على حسن حماد، معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.