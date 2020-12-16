السودان يوقع اتفاقات أمنية وعسكرية مع واشنطن

صرّح مسؤول حكومي أمريكي بأن الإدارة الامريكية ممثلة بوزارتي الدفاع والخارجية، تجري محادثات مع الحكومة السودانية عبر ممثلين ديبلوماسيين وعسكريين، كانوا وصلوا في الساعات الماضية إلى الخرطوم، من أجل التوقيع على اتفاقات أمنية وعسكرية مشتركة بين البلدين.

وأضاف المسؤول، في تصريحات، أن الاتفاقيات هذه تتضمن توفير عقود تسلح للجيش السوداني، قد يكون جزءا من ضمن مبيعات أسلحة ميسّرة في المدى القصير، إضافة إلى برامج تدريب تشمل زيارة ضبّاط سودانيين للولايات المتحدة وإرسال مدربين أميركيين إلى السودان، وأوضح المسؤول أن مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والعسكري قد بدأت وهي ستشمل تعاون استخباراتيا في مجال مكافحة الإرهاب وخصوصا مجموعات العنف المتطرف في المنطقة الأفريقية المحيطة وفي مقدمها منطقة القرن الأفريقي.

ولم يستبعد المسؤول أن تجيز الحكومة السودانية السماح لقوات أمريكية باستخدام تسهيلات عسكرية داخل الأراضي السودانية إن دعت الحاجة.

من جانبها، قالت وزارة العدل السودانية، إن البلاد تمضي يمضي اليوم بعد رفع اسمها من قائمة الإرهاب نحو استعادة وضع السودان القانوني، كدولة طبيعية تتمتع بجميع الامتيازات السيادية والقانونية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن وضع السودان ضمن قائمة الإرهاب ترتب عليه تعقيدات وتبعات قانونية، أضرت كثيراً بمصالحه ومصالح مواطنيه. ووقع تحت طائلة العديد من القوانين الامريكية التي فرضت عليه عزلةً ماليةً ومصرفيةً دولية، ومنعته من الاستفادة من المساعدات المالية الأمريكية، أو تلك التي تقدمها المؤسسات المالية الدولية، وفقد حصانته السيادية، وأصبح عرضة للتقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب داخل المحاكم الأميركية المحلية، وفقاً للقانون الأميركي، وكل ذلك بسبب سياسات النظام البائد.

وتعهدت وزارة العدل بمواصلة جهدها لضمان عدم محاسبة السودان مرة أخرى عن أي قضايا تاريخية تعود إلى الفترة التي كان السودان فيها مصنفاً كراعٍ للإرهاب، منوهة إلى أنها تواصل اتصالاتها مع الجانب الأمريكي ومؤسساته التشريعية لاستصدار قانون يتم بموجبه تحصين السودان بشكل كامل مستقبلاً، ومعالجة ما ترتب على البلاد قانوناً بسبب القضايا التي رفعت ضده، إبان فترة العهد الماضي.

وكانت السفارة الأمريكية في الخرطوم، قد أعلنت أن ألغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب" دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس، وقالت السفارة الأمريكية في بيان إن "فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما، انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

وتلقى مجلس النواب الأمريكي، في أكتوبر الماضي، إخطارا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واتخذت واشنطن قرار وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال تولي عمر البشير الحكم، بعدما اتهمته الولايات المتحدة بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.