عاجل.. الحكومة تنفي زيادة رسوم امتحانات الثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قبل قليل، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

ووصف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما يتردد في هذا الصدد على أنّه شائعات، ومن المقرر أن يُصدر المركز بعد قليل، بيانا تفصيليا لتفنيد الشائعة.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت بدورها تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّه لا صحة لزيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، مُوضحةً أنّه وفقا للقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 الخاص بتحديد الرسوم والمصروفات للعام الدراسي 2020/2021، فإنّ الرسوم الخاصة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة كما هي دون أي زيادات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ قيمة رسوم امتحانات الثانوية العامة 202 جنيه في المرة الأولى أو الثانية، وتزيد إلى 402 جنيه إذا تكررت محاولة الدخول في المرة الثالثة أو الرابعة.