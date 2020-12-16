شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين بالعيد الوطني الـ49 للملكة

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والشعب البحريني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للبحرين.

وأعرب الإمام الأكبر عن تقديره لجهود الملك حمد بن عيسي آل خليفة في النهوض بالمملكة وشعبها، والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، سائلًا المولى- عز وجل- لمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار، وأن يُجنبها وأمتنا العربية والإسلامية كل مكروه وسوء.

في سياق متصل، أقامت سفارة مملكة البحرين في القاهرة وبالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية، احتفالية بعنوان "علاقات ثقافية" للاحتفاء بالعلاقات الثقافية بين البحرين ومصر، برعاية من وزارة الثقافة المصرية، وذلك بمقر المجلس بدار الأوبرا المصرية، والتي تضمنت عرض فيلم تسجيلي أعده المجلس الأعلى للثقافة بعنوان "من دلمون إلى البحرين".

وأكد السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن العلاقات البحرينية المصرية تعد نموذجًا رفيعًا على مختلف المستويات.

وأضاف أن العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الشقيقين علاقات تاريخية وطيدة تستمد أساسها ومنطلقها من العلاقات الأخوية التي تربط الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وحرصهما الدائم على تطوير وتعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين

وتوجه سفير مملكة البحرين في القاهرة بالشكر والتقدير للأشقاء في جمهورية مصر العربية، ووزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة على هذه الاحتفالية، التي تعد تظاهرة تعكس مدى التواصل والمحبة التي تعمق جذور الصلة بين الأشقاء في البلدين.

وشارك في الاحتفالية أعضاء جمعية الصداقة المصرية البحرينية، والسفير محمد نعمان جلال، والسفير أشرف حربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين سابقًا، ومجموعة من الكتاب والمثقفين، وعدد من الطلبة البحرينيين الدارسين بالجامعات المصرية.