علام: الفتوى أداة مهمة لتحقيق الاستقرار بالمجتمعات ومحاربة التطرف

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الفتوى تعد أداة مهمة لتحقيق الاستقرار في المجتمعات ومحاربة الأفكار المتطرفة، خاصة في المجتمعات ذات التنوع الديني والإثني، حيث ترسخ لثقافة الاختلاف وقبول الآخر.

أوضح المفتي، في لقائه مع يورتايورن إيوتكسان، سفير تايلاند في القاهرة، أن الدورات التدريبية السابقة التي عقدتها دار الإفتاء المصرية للطلبة التايلانديين على مهارات الإفتاء قد آتت ثمارها بالفعل في تحقيق الاندماج والعيش المشترك، مؤكدا استعداد دار الإفتاء لتقديم كافة أشكال الدعم الشرعي والعلمي والتدريبي للجانب التايلاندي على صناعة الإفتاء وعلومه.

وبحث المفتي مع السفير التايلاندي أوجه تعزيز التعاون الديني بين دار الإفتاء وتايلاند، حيث قدم السفير التايلاندي في بداية اللقاء الشكر نيابة عن الحكومة التايلاندية إلى المفتي، لما قدمته الدار من مجهودات في تدريب الطلبة التايلانديين على صناعة الفتوى ومواجهة الفكر المتطرف.

ووجه السفير التايلاندي الدعوة إلى المفتي لزيارة تايلاند، وهو ما قابله بالترحيب، متمنيا أن تكون فترة عمل السفير التايلاندي في مصر فرصة لمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين.

واحتفلت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أمس باليوم العالمي للإفتاء الذي يوافق 15 من ديسمبر من كل عام، حيث أطلقت الأمانة أولى فعالياته العام الماضي، بالتزامن مع الذكرى الرابعة لإنشاء الأمانة التي تحل في نفس اليوم.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الاحتفال باليوم العالمي للإفتاء يأتي هذا العام تحت شعار «الفتوى ومواكبة التحديات» ليمثل ما قدمته الفتوى من معالجة للقضايا التي أثارتها جائحة كورونا في المجتمعات الإسلامية.

أضاف أن هذا العام مر على الأمة الإسلامية والعالم أجمع في ظل أزمة مثلت تحديا كبيرا لمساعي التنمية والتقدم على جميع المستويات الاجتماعية والمادية، ولكن تبقى الروح الإنسانية النابعة بالتفاؤل متلمسة أزمنة صفائها والأيام التي تمثل ذاتيتها وحضارتها وسر خلقها في هذا العالم.

وأشار رئيس الأمانة إلى أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء هي المظلة الجامعة لكل دور الإفتاء في العالم، قد أعلنت في مثل هذا التاريخ من العام الماضي هذا اليوم يوما عالميا للإفتاء تزامنا مع تاريخ نشأتها، وأقامت الكثير من الفاعليات التي شارك فيها جمع غفير من علماء العالم الإسلامي من أعضاء الأمانة العامة وسائر العلماء المعنيين بالفتوى ولفيف من قادة الفكر والرأي المهتمين بشأن تجديد الخطاب الديني، وناسب توقيت هذه الفاعليات وقوعها عقب مؤتمرها السنوي لعام 2019 الذي يأتي في إطار التواصل مع دور الإفتاء في جميع أنحاء العالم ومد جسور التعاون والتشاور الذي يعد أحد أهم أهدافها الاستراتيجية.