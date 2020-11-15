دار الإفتاء المصرية: غدا أول أيام شهر ربيع الآخر

استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربيع الآخر لعام ١٤٤٢، حيث أعلنت الدار ان غدًا الاثنين ١٦-١١-٢٠٢٠م أول أيام شهر ربيع الآخر

وقالت الدار في بيانها: استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الآخر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.