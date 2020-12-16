مجلس الوزراء يرد على شائعة زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، مُوضحةً أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 الخاص بتحديد الرسوم والمصروفات للعام الدراسي 2020/2021، فإن الرسوم الخاصة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة كما هي دون أي زيادات بقيمة 202 جنيه في المرة الأولى أو الثانية، وتزيد إلى 402 جنيه إذا تكررت محاولة الدخول في المرة الثالثة أو الرابعة.

وفي سياق متصل، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تكون إجازة نصف العام الدراسى يوم 6 فبراير 2021، وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 "لمدة 15 يوماً، في حين تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وكذلك امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).