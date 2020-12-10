مجلس الوزراء يوافق على عرض 84 قطعة أثرية بمتحف إثراء السعودي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 2490 لسنة 2020 بالموافقة على عرض القطع الأثرية الموضح بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها 84 قطعة أثرية بمعرض "شـطر المـسجد" ليعرض بمتحف إثراء بمدينة الظهران - المملكة العربية السعودية في الفترة من 28 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2022 متضمنة مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليه اضغط هنـــــــــــــــا.