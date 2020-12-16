ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين في وسائل المواصلات بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية من كشف غموض حوادث سرقة المواطنين في الأماكن المزدحمة والمواصلات العامة بشبرا الخيمة، وتبين أن وراء ارتكاب وقائع السرقة تشكيل عصابى يضم سيدتين وعاطل، وتم ضبطهم واعترفوا بارتكاب 8 وقائع وأرشدوا عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية عدة بلاغات من المواطنين، بتعرضهم لـ«النشل» في الشوارع والأماكن المزدحمة والمواصلات العامة.

وتوصلت تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، إلى أن وراء السرقات سيدتين، لإحداهما معلومات جنائية، وعاطل له معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب، وأنهم يكونون تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في ارتكاب حوادث سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «النشل»، واتخذوا من دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهمون أثناء استقلالهم مركبة «توك توك» ملك وقيادة المتهم الثالث، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وارتكابهم 8 وقائع بذات الأسلوب بدائرة القسم، وأرشدوا عن جميع المسروقات المٌستولى عليها وأشاروا إلى إنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها فى تلك الوقائع.