مصرع طفل برصاص عصابة سرقة بالإكراه في القليوبية

لقي طفل عمره 10 سنوات، مصرعه على يد تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه، أسفل الطريق الإقليمى ببنها.

تلقى المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز بنها، إشارة من المستشفى بوصول جثة هامدة إثر طلق ناري، وأخطر اللواء فخرالدين العربى مدير الأمن، ليُشكل فريق بحث قادة اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعه عاطلان (قطاع طرق)، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين ليلا بالإكراه أسفل الطريق الإقليمى بناحية كفر مويس دائرة مركز بنها.

وحاول المتهمان إيقاف والد المجني عليه أثناء قيادته دراجته النارية لسرقته، وأطلقا عليه الرصاص عندما فر هاربا، مما أدى إلى مصرع نجله، "ش.هـ.م "، 10 سنوات.

وتمكن النقيب عماد سامي، معاون مباحث المركز، من القبض على المتهمين وهما "م. غ.ا"، 43 عاما، و "م.ا.ا"، 30 عاما، وشهرته "جلبية"، وبحوزتهما السلاح المستخدم فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.