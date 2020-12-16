أردوغان يتراجع أمام العقوبات: نرغب بفتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي

أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي بقرار القمة الأوروبية تشديد العقوبات على تركيا، داعيا أنقرة للحوار.

وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي للصحفيين، إن ميشيل أطلع الرئيس التركي على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 10 و11 ديسمبر، وأكد على ضرورة خفض التصعيد في البحر المتوسط.

وأضاف المصدر أن ميشيل دعا أيضا لاستئناف المفاوضات مع اليونان وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية في قبرص برعاية الأمم المتحدة، وفي محاولة منه لتخفيف حدة التوتر.

وأعرب الرئيس التركي خلال المكالمة الهاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي عن أمله في فتح «صفحة جديدة» بين بلاده والاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن أول اتصال بين الجانبين منذ فرضت بروكسل عقوبات على أنقرة الأسبوع الماضي.

كما دعا أردوغان إلى إنقاذ العلاقات التركية - الأوروبية مما أسماها حلقة مفرغة، معرباً عن رغبته في إعادة إطلاق الحوار مع الاتّحاد الأوروبي من خلال النظر إلى الوضع برمّته وعلى أساس المصالح المتبادلة، بحسب تعبيره.

وكشفت الرئاسة التركية في بيان، أنه وفي الوقت الذي تريد فيه تركيا فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، يبذل البعض جهوداً حثيثة لإثارة أزمات، بحسب تعبيرها، ونقل البيان عن الرئيس التركي قوله، إن اتفاقية الهجرة التي أبرمتها تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016 يمكن أن تشكّل نقطة انطلاق لخلق مناخ أكثر إيجابية بين الجانبين.

كما عبر أردوغان عن أمله في أن يتمكّن الاتحاد الأوروبي من تبنّي موقف بنّاء وعقلاني تجاه تركيا. يذكر أن قادة الاتّحاد الأوروبي كانوا قرّروا خلال قمة في بروكسل الخميس، فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرّفاتها غير القانونيّة والعدوانيّة في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص، ولا سيّما عمليات التنقيب عن الغاز التي قامت بها أنقرة في الأشهر الأخيرة في شرق البحر المتوسط في مناطق بحرية تتنازع السيادة عليها مع هذين البلدين.