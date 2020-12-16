الحكومة توافق على إقامة 3 غابات شجرية في البحر الأحمر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إقامة 3 غابات شجرية في محافظة البحر الأحمر.

التنفيذ بـ«قرار جمهوري»

ومن المُقرر أن يُصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة البحر الأحمر لتنفيذ «الغابات الشجرية».

مساحتها 2.5 ألف فدان

وتبلغ المساحة المُخصصة للغابات الثلاثة قرابة 2.5 ألف فدان، بواقع 1217.83 فدان بمدينة رأس غارب، و872.54 فدان في سفاجا، و488.8 بمدينة القصير.

التنفيذ في أراضي هيئة الصرف

وحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، منذ قليل؛ فإنّ الأراضي التي ستنفذ فيها تلك الغابات، تأتي نقلا من الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

محطة صرف جديدة بـ«دار السلام»

كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 32.26 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى.

توسعات للمرصد المغناطيسي

كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 374.49 فدان تقريبا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية أبو سمبل بمحافظة أسوان، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها كتوسعات للمرصد المغناطيسي بالمنطقة، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية البالغة للمباحثات التي عقدت مع الجانبين العراقي والأردني، بحضور وفود وزارية رفيعة المستوى من البلدين، مشيرا إلى أنّنا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ أكد الرئيس ضرورة التحرك الفوري لتفعيل التعاون الثلاثي على الفور.