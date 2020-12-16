الإعلامي حسام حداد ينضم لـ«صباح الخير يا مصر».. تعرف على مواعيد العرض

انضم الإعلامي حسام حداد، لتقديم برنامج «صباح الخير يا مصر»، ولذي يذاع على شاشتي القناة الأولى والفضائية المصرية، بدءً من الثلاثاء المقبل.

يبث البرنامج يوميا في تمام السابعة صباحًا، ويشارك «حسام» في تقديمه أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، من كل أسبوع، على القناة الأولى والفضائية المصرية، يذكر أن حسام حداد، قدّم من قبل برنامج «أونلاين» على قناة «إكسترا نيوز»، المُتخصص في مناقشة أبرز القضايا الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب مُشاركته في التغطيات الإخبارية على مدار اليوم.

وانتقل بعدها لقناة «الحياة» في نوفمبر 2019، ليشارك في تقديم برنامج التوك شو «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل.

يذكر أن يوم السبت الماضي، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon، وتقدمه الإعلامية إيمان منصور، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "ذكرى بداية القناة الفضائية المصرية في بثها الرسمي لأول مرة على عرب سات".

في عام 1990، بدأت الفضائية المصرية بثها الرسمي كأول فضائية عربية وحكومية تحمل صوت مصر والعرب إلى العالم، وجاءت الفكرة بعد انطلاق القمر الصناعي العربي «عرب سات» عام 1985، وبعد أن أصبح في الإمكان استخدام قناة قمرية تحمل الإشارة التلفزيونية إلى خارج حدود الوطن العربي.

وفي 12 يونيو من عام 1990 وقعت مصر ممثلة في الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون عقدا مع المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية «عرب سات»، لإطلاق أول فضائية عربية مصرية تربط بين المواطنين المغتربين ووطنهم الأم.

بدأ البث من خلال المحطة الأرضية بالمعادي واستقبلته بوضوح المحطات التي أقيمت في السفارات المصرية بالخارج، حيث غطى كل دول العالم بعد أن تمت تقويته بأقمار صناعية جديدة مثل القمر الأوروبي والقمر المصري نايل سات.