القناة الأولى تعرض تقريرا عن "الجمسي": أشاد العدو ببطولاته وأطلق عليه "النحيف المخيف"

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي، على فضائية القناة الأولي، تقريرا تليفزيونيا عن المشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في أثناء حرب أكتوبر المجيدة، بمناسبة مرور الذكرى السابعة والأربعين على انتصارات أكتوبر.

"النحيف المخيف" و "صاحب الكاريزما القوية"، لقبان ارتبطا بالجمسي، وحصل عليها من أعدائه كشهادة ببطولاته التي ارتبطت بانتصارات القوات أكتوبر المجيدة، إذ لعب دورا مهما كقائد مصري كبير قبل وفي أثناء وبعد حرب أكتوبر المجيدة.

وعمل "الجمسي" ضابطا بالمخابرات الحربية، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وعمل مدرسا بمدرسة المخابرات، وتخصص في تدريس التاريخ العسكري لإسرائيل، الذي كان يضم كل ما يتعلق بها عسكريا من التسليح إلى الاستراتيجية إلى المواجهة.

وتقدم المشير الجمسي، باستقالته من القوات المسلحة عقب حرب يونيو 67؛ ليفسح للجيل الجديد الفرصة لاسترداد الأرض المحتلة، ورفضها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وأسند له مهام الإشراف على تدريب الجيش المصري، مع عدد من القيادات المشهود لهم بالاستقامة والخبرة العسكرية استعدادا للثأر.

وجرى تعيين المشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيسا لهيئة العمليات بالقوات المسلحة، في يناير ؛1972 للاستعداد لحرب أكتوبر، ثم رئيسا للأركان خلفا للفريق سعد الدين الشاذلي.

ولم يترك "الجمسي" منصبه كرئيس للعمليات إلا في أثناء الحرب، لشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأطلق عليه مهندس حرب أكتوبر، وصنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ، وعندما اقترب موقع الهجوم لتحرير سيناء، 1973 كان يرأس هيئة عمليات القوات المسلحة، إلى جانب تخطيط تفاصيل العمليات الحرب.

وقامت القوات المسلحة برئاسته، بإعداد دراسة عن أنسب التوقيتات للقيام بالعملية الهجومية، حتى توضع أمام الرئيسين السادات وحافظ الأسد؛ لاختيار التوقيت المناسب للطرفين، واعتمدت على دراسة الموقف العكسري للعدو والقوات المصرية والسورية.

وسميت تلك الدراسة "كشكول الجمسي"، وجرى اختيار يوم 6 أكتوبر لبداية الحرب بناءً عليها، وامتد دور المشير الراحل لما بعد الحرب، حيث اختاره الرئيس محمد أنور السادات، قائدا للمفاوضات مع الإسرائيليين، ورقي وقتها إلي رتبة الفريق أول، مع توليه منصب وزير الحربية عام ،1974 وقائد عام للجبهات العربية الثلاث عام 1975.