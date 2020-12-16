ناعمة عبد الله الشرهان ترأس اللجنة المعنية بوضع آلية إطلاق "وثيقة تطوير التعليم " بالبرلمان العربي

اختارت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي معالي النائبة ناعمة عبد الله الشرهان رئاسة اللجنة المعنية بوضع تصور آلية إطلاق "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي".

وبهذه المناسبة، هنَّأ صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، معالي النائبة ناعمة الشرهان على الثقة التي حازت عليها من أعضاء اللجنة، معرباً لها عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد في رئاستها لأعمال هذه اللجنة وأداء المهام المنوطة بها.