لو صاحب محل.. إزاي تعمل رخصة لـ فرشة أو فاترينة أو بروز خارج المحل؟

يلجأ أصحاب المحال أحيانًا إلى عرض منتجاتهم عن طريق فرشة خارج المحل، وذلك بهدف جذب عدد أكبر من الزبائن، الأمر الذي يتطلب بعض الإجراءات والتراخيص من وزارة التنمية المحلية، والتي تستعرضها «الوطن»، على النحو التالي:

وتضع وزارة التنمية المحلية بعض الشروط والإجراءات لفرش المناسبات الموسمية للمحلات المرخصة وهي:

إجراءات الحصول على الخدمة

- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

- عمل معاينة وإبداء رأي الإدارة المختصة.

- تحرير قسيمة السداد.

- التسديد في الخزينة المختصة واستلام التصريح وتلقي الخدمة.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

1. أصل الرخصة.

2. آخر إيصال تفتيش.

3. آخر إيصال نظافة.

4. صورة بطاقة الرقم القومي.

الرسوم

4 جنيهات رسم نظر + رسم تأمين (المسطح × درجة الشارع) + رسم تنمية موارد 10 قروش + ضريبة نوعية 4 جنيهات، وبعد إجراء المعاينة تحدد الرسوم حسب عدد الأمتار.

كما تضع الوزارة بعض الاشتراطات لأصحاب المحال التجارية للحصول على ترخيص أو تجديد ترخيص إشغال طريق، كوضع بروز أو إعلان أو "تاندة" أو "فاترينة" على مساحة محددة تتمثل في الآتي:

إجراءات الحصول على الخدمة

- ملئ النموذج الخاص بالخدمة.

- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

- سداد رسم المعاينة.

- بناء على معاينة من الإدارة المختصة تحدد رسوم الترخيص.

- سداد رسوم الترخيص فى الخزينة المختصة.

- استلام ترخيص إشغال الطريق.

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال بتوكيل رسمي.

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

- حضور صاحب الفاترينة أو البروز.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفيا الدمغة.

- صورة ترخيص المحل.

- رسم هندسي أو كروكي لموقع الإشغال.

- صورة البطاقة الضريبية.

فى حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق تقدم كل المستندات السابقة بالإضافة إلى:

- الرخصة.

- الإيصال الدال على سدد رسوم ترخيص الإشغال وتجديده.