حملات ليلية لغلق المحلات في المواعيد الجديدة بالمنيا

شنت الوحدات المحلية بالتنسيق مع أجهزة الأمن في المنيا، حملات ليلية، لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر والمنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات التجارية.

في مركز مغاغة، قاد المهندس محمد سيد ليلة رئيس المركز والمدينة يرافقه نائب المأمور حملة لتفقد المحلات التجارية ومدى التزامها بقرارات الفتح والغلق الجديدة وضرورة متابعة التزام جميع المحال والمطاعم والمولات التجارية بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.

شدد رئيس المركز علي ضرورة استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات بالتنفيذ الدقيق للمواعيد المحددة سلفا، الأمر الذي يساعد الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكداً أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد الهدف الرئيسي منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وآمنهم، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.

قال المحافظ، إن هناك تكليفات من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، وذلك بهدف تحقيق عملية الانضباط للحالة العامة بالشوارع داخل المحافظة.

أوضح المحافظ، أن المواعيد الجديدة، ستساهم في تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.