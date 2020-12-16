بـ«سقفة».. عمرو دياب يشيد بغناء محمود الليثي لـ«محسود»

أشاد الفنان عمرو دياب بغناء المطرب الشعبي محمود الليثي، لأغنية الهضبة الجديدة "محسود"، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر الليثي فيديو له وهو يغني أغنية "محسود".

وتعتبر المرة الأولى التي ينشر خلالها الهضبة، فيديو لمطرب شعبي عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالأمس طرح الفنان عمرو دياب، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، برومو أغنية "محسود" ثاني أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، الذي من المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة عبر خدمة فودافون ميوزيك، الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وفي خلال ساعات تصدر هاشتاج «محسود» أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

وكان الهضبة عمرو دياب، قد وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة «محسود» بأصواتهم، ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته «محسود» والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: «‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود».

وكان الهضبة قد أحيا مؤخرًا حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية «محسود».

كما نشر الفنان عمرو دياب تغريدة عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" وهي عبارة عن مقطع فيديو لغناء المطرب رامي صبري لأغنية «محسود»، وعلق عمرو دياب على الفيديو «الله الله الله ايه الحلاوة دي، دي المنافسة بقت شديدة اوي احسنت يا رامي».

وعلى جانب أخر كان نشر رامي صبري مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ"تويتر" وهو يغني أغنية عمرو دياب محسود معلقا: «وأنا قبلت التحدي محسود، تامر حسين عمرو دياب رامي صبري".