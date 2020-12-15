صورة.. عمرو دياب يقلد إطلالة رامي صبري في ألبومه "يا أنا يا لأ"

أثار الفنان عمرو دياب، جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، فور انطلاق الحملة الدعائية لألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر عمرو دياب، في البوستر الرسمي للألبوم، وهي يرتدي قميص أسود اللون، وبه نقوش بيضاء ذات اللون الأبيض، وهو نفس القميص الذي ظهر به الفنان رامي صبري، في بوستر أغنيته "حياتي مش تمام"، والذي طرحها في شهر فبراير الماضي.

وتقول كلمات الأغنية: "بروح كثير أماكن وأشوف ناس كثيرة ومبجيبش سيرة عنك في الكلام.. قاطعت خلاص معارفك وكل اللي عارفك ومبقاش فيه بينا سلام".

وطرح الفنان عمرو دياب، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، برومو أغنية "محسود" ثاني أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، الذي من المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة عبر خدمة فودافون ميوزيك.

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وكان الهضبة، أحيا مؤخرا حفلا خاصا بقصر عابدين وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغني خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود".

وشهدت شوارع القاهرة، طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد، ويحمل اسم "يا أنا يا لأ"، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان عمرو دياب، قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي، وهي "أهي أهي" و"أماكن السهر" و"الجو جميل".

وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضية حفلا خاصا بقصر عابدين، وسط حضور لفيف من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود"، التي كتب كلماتها تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب، حمل اسم "سهران"، الذي طرح مع مطلع عام 2020 الجاري، وضم 16 أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".