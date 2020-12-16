هيئة قصور الثقافة تجهز 7 مواقع ثقافية للافتتاح في 6 محافظات

قال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إنه يجري العمل حاليا على تجهيز 7 مواقع ثقافية في القاهرة والعريش والمنصورة والبحر الأحمر والوادي الجديد، وكذلك مكتبة تابعة لقصور الثقافة في مدينة العبور.

وأضاف عواض، لـ«الوطن»: «نواصل حاليا التجهيزات النهائية لافتتاح 7 مواقع ثقافية في أنحاء متفرقة كالتالي: اثنان في الواد يالجديد، والموقع كان سينما يجري تحويلها إلى سينما ومسرح، وواحد في المنصورة في مركز تمى الأمديد، واثنان في البحر الأحمر، ومكتبة جديدة بالعبور، إضافة إلى قصر ثقافة العريش»، لافتا إلى أن تجهيز موقع ثقافي يستغرق وقتا ومجهودا وإجراءات كثيرة مع عدة جهات، وسيجري إعلان مواعيد الافتتاح، بعد التنسيق مع الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وسبق وأغلق قصر ثقافة العريش، لمدة تجاوزت 10 سنوات، ويقع على مساحة 1900 م2، ويضم دور أرضي وطابقين، ويحتوي الدور الأرضي على المدخل الرئيسي، ويتفرع إلى ثلاثة اتجاهات، الأمامي يؤدي إلى صالة المسرح، والآخرين للطرق الجانبية المؤدية لسلالم الأدوار العلوية، وتتسع صالة المسرح لـ250 مقعدا، إلى جانب غرف الخدمات، وقاعة كبار الزوار، والمكاتب الإدارية، مخزن للديكور، ومعرض للفنون وغرفتين للفنانين.

ويقسم الدور الأول، لثلاثة مناطق منفصلة، هي منطقة المدرجات البلكون وتتسع لـ150 مقعدا، 4 غرف إدارية، منطقة الأنشطة مكونة من 13 غرفة هي الديمر و2 غرفة إدارية و10 غرف للأنشطة والفنون منها نادي تكنولوجيا المعلومات، مكتبة للطفل، قاعة للندوات وقاعة للموسيقى والاستماع، أما الطابق الثاني مقسم إلى ثلاثة مناطق، الأولى إدارية وتحتوي على 5 غرف إدارية، المنطقة الثقافية تضم قاعة للتدريب الفني ومكتبة، والمنطقة الثالثة للخدمات وتشمل غرفتين للمخازن بالإضافة إلى غرفة الإسقاط.