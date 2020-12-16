غادة علي: سنعرض في البرلمان الجديد قضايا التحرش والعنف ضد المرآة

قالت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب، إن ما نراه كأعضاء لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، وممثلين عنها، أنه برلمان بمفهوم جديد، وفكر سياسي جديد، لأننا داخلين بملفات مدروسة، وداخلين نأدي دور للمرآة، إضافة إلى ما قدم من زملائنا خلال الدورة البرلمانية السابقة.

وأضافت: «من المجالات التي تشرفت بالعمل بها، كان مجال المرأة، حيث كنت نائب رئيس وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة لخمس سنوات، وبالتالي مطلعين على القضايا التي تخص المرأة بشكل كبير، وفي مقدمتها قضايا العنف والتحرش، وقضايا التمكين وخريجي المؤسسات الإيوائية ومستقبلهم، وكذلك الغارمات، فهناك أكثر من ملف كنا نعمل به كعمل عام، وسنستغل فرصة البرلمان الجديد لاهتمام بهذه الملفات».

وأوضحت «علي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة»، «حاسين بالمرآة وقضياها، وبوجع الكثير من السيدات والمرأة في الصعيد وفي الريف والقرى والنجوع، وليس سيدة المدينة فقط، فالملفات مجهزة ومدروسة، وأكثر من قانون وتشريع، محتاجين نكمل أدوار من سبقونا بها، ومن بينها قانون موحد للعنف ضد المرأة، وكذلك مفوضية التمييز، التي حتى الآن، لم يتم تفعيلها على أرض الواقع، رغم ما بذل فيها من مجهود من المجلس القومي للمرآة».

وتابعت عضو مجلس النواب: «كل هذا محتاجين نضغط فيه من جديد بأوراق ومقترحات، ونتمنى ان تكتمل خلال هذا البرلمان الجديد».

وأردفت: «أيضا ما أحمل همه خريجي المؤسسات الإيوائية من السيدات، وفكرة أن البنت يجب أن تتزوج حتى تخرج من المؤسسة، فتقبل بأي زواج لتبدأ حياتها وعملها، فهل هذا صحيح، ولا يتسبب في خروج فتاة واحدة من المؤسسة لتقبل بزيجة ستجعلها تعود كفردين أو ثلاثة بعدما يفشل هذا الزواج وينتج عنه طفل أو أثنين».