الحكومة تقترض 35 مليار جنيه غدا بأذون خزانة: أسعار الفائدة مغرية

تعتزم الحكومة المصرية، جمع نحو 35 مليار جنيه صباح غد الخميس، عن طريق إصدار أذون خزانة آجال متعددة، في ظل انخفاض أسعارالفائدة، ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، قررت وزارة المالية، استغلال انخفاض أسعار الفائدة، وطرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 7 مليارات جنيه، بينما تعتزم طرح سندات خزانة أجل 364 يوما بقيمة 11 مليار جنيه، في حين تطرح سندات خزانة أجل 91 يوما بقيمة 6 مليارات جنيه، وأخيرا سندات خزانة أجل 372 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه، بإجمالي نحو 35 مليار جنيه.

الحكومة تقترض 18 مليار جنيه

وجمعت وزارة المالية، ما يقرب من 18 مليار جنيه، الاثنين الماضي، بعد أن أصدرت سندات خزانة بآجال 5 و10 سنوات، بالإضافة إلى سندات خزانة أجل عامين فقط، بعد أن أصدرت سندات خزانة أجل سنتين بقيمة 6.4 مليارات جنيه، بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.13%، بينما جمعت نحو 10.9 مليارات جنيه، مقابل إصدار سندات خزانة أجل 5 سنوات، بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.36%، وأخيرا جمعت نحو مليار جنيه، مقابل إصدار سندات خزانة أجل 10 سنوات، بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.66% .

ويترقب الخبراء، آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، خلال العام الحالي، بعد أن خفضت في اجتماعها السابق في منتصف نوفمبر الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.

وتتبع الحكومة المصرية، سياسة تعتمد على تنوع عمليات الاقتراض حين تقترض من مصادر خارجية، إلى جانب الاقتراض محليا عبر السندات تارة وأذون الخزانة تارة أخرى.

وتعتبر البنوك المحلية أكبر المشترين لأذون الخزانة المصرية، ويأتي على رأسها البنوك الحكومية الثلاثة الأهلي ومصر والقاهرة، وتتوسع الدولة في الاقتراض محليا عندما تنخفض أسعار الفائدة لانخفاض تكلفة خدمة الدين.