أذون الخزانة أم شهادات الإدخار..إزاي تستثمر فلوسك بدون مخاطرة؟

منذ قرار بنكي الأهلى ومصر بإلغاء شهادات الإدخار ذات العائد الثابت بنسبة 15%، وقيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في أواخر سبتمبر الماضي أصبح الشغل الشاغل لأصحاب المدخرات هو البحث عن أوعية إدخارية تدر عائدا مناسبا يعوض التراجع الذي شهدته عوائد شهادات الإدخار والودائع البنكية.

وعلى الرغم من التراجع الواضح في سعر الفائدة خلال الفترة الأخيرة، إلا أن وكالة أنباء "بلومبرج"، اعتبرت في يوليو الماضي أن مصر تعد صاحبة أكبر فائدة حقيقية في العالم، وهو ما يعني أن العائد على الودائع البنكية وشهادات الإدخار لا يزال مناسبا في ظل المستويات الحالية للتضخم. ويقصد بالفائدة الحقيقية معدل الفائدة الاسمي مطروحا منه معدل التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 24 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة 0.5% على الإيداع والإقراض، ليصبح سعر العائد على الإيداع 8.75%، وعلى الإقراض 9.75%.

وبحسب الكثير من الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي فإن سعر الفائدة الحالي لا يعد سيئا بالنسبة للمدخرين، لكن في المقابل فإن تراجع العائد على شهادات الإدخار الثلاثية - ذات أجل ثلاث سنوات - إلي 12% تقريبا في المتوسط دفع كثير من المدخرين إلي التفكير في البحث عن أوعية إدخارية أكثر ربحا وأكثر مرونة، والتي كان من بينها أذون الخزانة. وتعتبر أذون الخزانة، بجانب شهادات الإدخار، أوعية استثمارية خالية من المخاطر، إذا ما قورنت بالاستثمار في البورصة، أو شراء الذهب والعقارات.

وتحاول "الوطن" في السطور التالية شرح وتوضيح مفهوم أذون الخزانة وكيفية الاستثمار بها وأبرز المزايا التي تتفوق بها عن شهادات الإدخار البنكية..

*ما هى أذون الخزانة؟

أذون الخزانة هى أداة يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية من أجل الاستدانة، أي أنها بمثابة صك حكومي تقترض بموجبه الدولة لتلبية احتياجاتها التمويلية.

*هل يقتصر شراء الأذون على المؤسسات فقط؟

لا يقتصر شراء أذون الخزانة على المؤسسات، وإنما يمكن للأفراد أيضا أن يقوموا بالشراء.

* كم تبلغ آجال الاستحقاق عند الاستثمار في أذون الخزانة؟

أذون الخزانة تتميز بأنها أداة استثمار قصير الأجل، حيث يمكنك شراء أذون لأجل 3 أشهر، أو 6 أشهر، أو 9 أشهر، أو 12 شهرا.

* كيف يمكنني الاستثمار في أذون الخزانة؟

أولا يجب أن تمتلك حسابا بنكيا ويجب ألا يقل رصيدك عن 25 ألف جنيه، وهو الحد الأدنى لشراء أذون الخزانة، ثانيا يجب أن تقوم بزيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري للاطلاع على مواعيد طرح الأذون، وأحدث سعر للعائد، حيث يعلن البنك المركزي عن طرح أو أكثر بشكل أسبوعي عبر الموقع الإلكتروني له، وكذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. ثالثا: يجب أن تذهب إلي البنك الذي تمتلك به حسابك المصرفي، وتقوم بتقديم طلب شراء أذون خزانة بالقيمة التي ترغب بها، وتحديد الأجل الذي تستهدف سواء كان 3 أشهر كحد أدني، أو عام كحد أقصى.

*كم تبلغ نسبة العائد على أذون الخزانة وهل تتساوى مع شهادات الإدخار؟

وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي فإن العائد على شراء أذون الخزانة حاليا يبلغ 13% في المتوسط، وهو ما يعني أنك لو قررت شراء أذون بـ100 ألف جنيه لمدة عام فإن العائد منها سيكون 13 ألف جنيه، قبل خصم الضريبة، حيث يتم حساب ضريبة على هذا العائد بنسبة 20%، وهو ما يعني خصم 2600 جنيها كضريبة، وبالتالي سيكون صافي العائد بعد الخصم 10 ألاف و400 جنيه في العام، و5 آلاف و200 جنيه حال شرائك أذون أجل 6 أشهر، و2600 جنيه حال شراء أذون أجل 3 أشهر.

* ما الذي يميز أذون الخزانة عن شهادات الإدخار؟

في أوقات سابقة كان العائد على أذون الخزانة يتجاوز قليلا العائد على شهادات الإدخار، لكن في الوقت الحالي يكاد يكون العائد على كليهما متقارب وربما متساوٍ، وتشترك أذون الخزانة مع شهادات الإدخار في انعدام المخاطرة، لكن ما يميز أذون الخزانة هو المرونة، وقِصَر الأجل، حيث لا تتوافر في البنوك أية شهادات إدخارية أقل من عام، في حين يحل أجل أذن الخزانة في حده الأدني عند 3 أشهر. كذلك تتيح أذون الخزانة ميزة صرف العائد منذ اليوم الأول للشراء، حيث يتم إيداع العائد المُقدر في حساب المشتري، ثم يتم رد المبلغ الأصلي بعد موعد الاستحقاق.