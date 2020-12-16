أستاذ إعلام: التحالف بين مصر والإمارات والسعودية يشعرنا بالأمان

قال أستاذ الإعلام بجامعة الإمارات، الدكتور حسن الصبيحي، إن مصر والإمارات بينهما تنسيق كبير، والمنطقة حاليا تمر بمرحلة دقيقة جدًا جدًا، أولها الصراع في الخليج، والبحر الأبيض المتوسط، ويجب حسم بعض القضايا، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية حاسمة، خاصة فيما يتعلق بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، والإمارات انضمت إلى منتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب، وهي لا تتأخر أبدا في الوقوف إلى جانب الحق، والمرحلة الحالية الآن هي مرحلة التحولات الكبرى، في المنطقة، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، نشط جدا خاصة لحماية التحالف بين مصر والسعودية والإمارات، مشددًا على أن هذا التحالف يشعرهم بالأمان.

الدعم الشعبي للعلاقات بين البلدين

وأضاف «الصبيحي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «غرفة الأخبار» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أنهم يريدون دعم الشعوب للعلاقة بين البلدين، وهناك مواقف تاريخية منذ الستينات تؤكدة قوة العلاقة بينهما، وكان الشباب وقتها يحلمون بتجميع الطاقات الكبرى في الدول العربية مثل الطاقات المادية في دول الخليج، والطاقات البشرية في مصر، لتشكل مصدر ردع للأعداء الذين يتربصون بالمنطقة مثل تركيا وإيران، حيث إن الأمن العربي واحد.

مصر قادرة على ردع المؤامرات

وتابع أستاذ الإعلام بجامعة الإمارات، أن المرحوم الشيخ زايد آل نهيان، كان يضع مصر في مقدمة الدول العربية التي يحتفظ بعلاقة قوية جدا معها، وهذا أصبح علامة من علامات العلاقات بين البلدين، مشددا على أن مصر قادرة على ردع كل المؤامرات التي تحاك في المنطقة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، في زيارته إلى مصر، الذي غادر إلى دولة الإمارات العربية قبل قليل، حيث علق السيسي على الزيارة عبر حسابه على تويتر، وقال: «شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر، وتشاورنا اليوم في مختلف القضايا.. التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين».