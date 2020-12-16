دبلوماسي سابق: الإمارات تحتل المركز الثالث في الاستثمار بمصر

قال السفير محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت طفرة متميزة للغاية خلال الست سنوات الماضية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، والإمارات كانت في مقدمة الدول التي أعلنت دعمها لثورة 30 يونيو المجيدة وقدمت الدعم المالي للاقتصاد المصري، وقدمت للقاهرة حزم مساعدات اقتصادية في أعقاب «30 يونيو»، مشيرا إلى أن العلاقات بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، متميزة للغاية، واللقاء الذي جمعهما اليوم في القاهرة هو اللقاء رقم 24، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين وتميزها.

نموذج للتعاون بين الدول العربية

وأضاف «عبدالحكم» في مداخلة مع برنامج نشرة التاسعة على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن العلاقات بين مصر والإمارات تقدم نموذجا للتعاون البناء بين الدول العربية بما يخدم مصالح الشعوب العربية، وهناك تنسيق وتفاهم كامل ومستمر بين البلدين خاصة في القضية الفلسطينية، والأزمات الليبية، والعراقية، واليمنية، والسورية، والعلاقات الاقتصادية بينهما قوية، وحجم التبادل التجاري بينهما يصل إلى 6 مليارات دولار سنويا، ودولة الإمارات تحتل المركز الثالث في الاستثمار في مصر، في المجالات الاستثمارية كافة.

انضمام الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن العلاقات بين البلدين ستشهد المزيد من التدعيم وتعزيز العلاقات في كافة المجالات الثقافية والسياسية، والعسكرية، والاقتصادية، وانضمام الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب سوف يمثل قيمة مضافة إلى المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، في زيارته إلى مصر، الذي غادر إلى دولة الإمارات العربية قبل قليل، حيث علق السيسي على الزيارة عبر حسابه على تويتر، وقال: «شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر، وتشاورنا اليوم في مختلف القضايا.. التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين».