رئاسة الجمهورية: تحركات دولية الفترة المقبلة لحل القضية الفلسطينية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك مباحثات ومناقشات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بشأن القضية الفلسطينية، سبقت القمة التي عُقدت اليوم في القاهرة بين زعيمي البلدين، ومناقشات أخرى في القضية بين الرئيس وزعماء العالم وآخرهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة السيسي إلى فرنسا، حيث تم الاتفاق على تفعيل الأطر الموجودة بالفعل وتتعامل مع القضية الفلسطينية، وتكاتف الجميع لإحياء مفاوضات السلام، وإعادة الطرفين إلى مائدة المفاوضات.

تحركات لحل القضية الفلسطينية

وأضاف «راضي» في مداخلة مع برنامج «خبر اليوم» المذاع على قناة «ON» الفضائية، الأربعاء، أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات على المستوى الدولي في هذه القضية، أملا في إحيائها، ووصولا إلى حل القضية وإعادة حقوق الفلسطينيين، مشددًا على أن موقف مصر كان ثابتا، وما زال ثابتا تجاه القضية الفلسطينية، كما يؤكد الرئيس السيسي، أن الفلسطينيين لهم الحق في إعادة حقوقهم وفق الشرعية الدولية، وأي شيء يتفقون عليه فإن مصر والدول العربية سوف تدعم ذلك.

تطابق رؤى مصر والإمارات

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك تطابق كامل –في الرؤية والأدوات- بين مصر والإمارات في كل القضايا الدولية، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين علاقات ذات خصوصية واستثنائية، وإستراتيجية بشكل عميق جدا، وهذا ما تم التأكيد عليه في قمة اليوم، لافتا إلى أن مسألة التدخلات الخارجية تخدم أهداف لا تدعو للخير لا لدول المنطقة ولا لمصالح شعوبها، وهناك اتفاق تام على مقاومة هذا السلوك، واستمرار التنسيق والتشاور لرفض التدخلات والعمل على تقويضها بشكل كبير.

في سياق منفصل، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى «بلده الثاني» مصر، وكتب عبر حسابه على تويتر: «تشاورنا اليوم في مختلف القضايا.. التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين».