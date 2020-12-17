مسؤول سابق بالبترول: انضمام الإمارات لشرق المتوسط يعطيها مصداقية

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إن منظمة غاز شرق المتوسط، بات لها كيان وبروتوكول واضح، ومصداقية عالمية، حيث أن انضمام الإمارات العربية المتحدة لها كمراقب يأتى كونها دولة كبرى في إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

يوسف: دخول الأمارات للمنظمة يفتح الباب أمام نقل فكر تداول الغاز

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أن دخول الإمارات ضمن المنظمة يفتح الباب أمام نقل فكرة تداول الغاز الطبيعي في الخليج لمحاورة العالمية والأقليمية، خاصة ومع انضمامه للمنظمة يزيد وضعيه المنتدى بفكر استراتيجي لكيفية نقل الغاز من الغرب إلى الشرق أو العكس.

وأوضح أن وجود الإمارات في تلك المنظمة يزيد من الفكر الاستراتيجي العالمي لكيفية تداول الغاز الطبيعي عالميا، حيث أن بروتوكول المنظمة هو تداول الغاز الطبيعي ضمن محاور متعدده نقلا إلى دول أوروبا او دول الشرق إذا ماكان هناك احتياج لعملية التداول عبر محاورية دول غاز شرق المتوسط.

يوسف: الإمارات لها ثقة كبرى لمصر وهناك عمليات تجارة عده

وأكد «يوسف»، أن دولة الإمارات لها ثقة كبرى بالنسبة لمصر وارتباط كبير في عملية التجارة الحرة بين البلدين، كما يربط بين مصر والإمارات مختلف الأساليب التجارية المتعددة في تداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وحينما يتم الارتباط باتفاقيات مع الإمارات للغاز الطبيعي يسهل نقل الغاز إلى أوروبا، وهو شئ حميد.

وأشار إلى أن ذلك يسبب مزيدا من الدفع لعمل المنظمة كمنظمة دولية عالمية ستقوم بتصدير الغاز إلى الدول الأجنبية، وتعزز من تحول مصر لدورها الإقليمي في نقل الغاز على مستوى العالم.