مستشار الرئيس: السيسي وجه بدراسة كل اللقاحات واختيار المناسب للمواطن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحية والوقاية، إن أي لقاح سيتداول في مصر، لا بد من ضمان مدى أمانه وفاعليته، وتأثيرة بكل الوسائل الرسمية، موضحًا أنه سيتم الاستقرار على اللقاح المناسب، عندما تنتهي اللجان العلمية في مصر، من الإطلاع على كل النتائج العلمية والسريرية الإكلينكية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، أن هناك تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدارسة كل اللقاحات علميًا، واختيار المناسب، والإطلاع على كل ما كُتب حول اللقاحات، وهذا ينطبق على اللقاح الصيني الذي وصل إلى مصر وكذلك أي لقاح آخر.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الاتفاقيات مع "جافي" أو مع الشركات العالمية ستكون بكميات متدرجة، وهذا ينطبق على كافة بلدان العالم، حيث سيتم وضع الفئات الأولى بالرعاية للحصول على اللقاح، وهناك لجان علمية متخصصة تدرس أولويات توزيع لقاحات الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأوضح أن وزارة المالية خصصت مبالغ للتعاقد على اللقاحات، مناشدًا المواطنين في الوقت ذاته بعدم التراخي في اتباع الإجراءات الاحترازية، فاللقاحات سوف تقلل العدوى ولكن يتقدمها الوسائل الوقائية العادية ضد كورونا، ويجب إتباع الإجراءات الوقائية ضد كورونا قبل الحديث عن اللقاحات

وتابع: "اللقاحات المطروحة منها الكلاسيكي ومنها المصنع بطرق جديدة والناس قلقانة، لكن اللقات مفيدة في تقليل العدوى وهو فيروس جديد خاصة أن بعض هذه اللقاحات مصنع بشكل جديد".