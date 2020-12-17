أستاذ اقتصاد البترول: الإمارات لديها 4 صناديق سيادية

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ اقتصاد البترول والطاقة، إن دولة الإمارات إحدى الدول التي لم تعتمد فقط على النفط في اقتصادها، ولديها 4 صناديق سيادية، 35% من قيمتها تعمل في الطاقة، وأحد هذه الصناديق هو صندوق أبوظبي للاستثمار، وحجمه يصل إلى 700 مليار دولار، والصندوق السيادي «مبادلة»، يبلغ حجم الاستثمار فيه 300 مليار دولار، وهي أيضا لها الكثير من الشركات العاملة في مصر، ووهناك استثمار قادم بين البلدين في منطقة البحر الأحمر.

شراكة بين مصر والإمارات

وأضاف «القليوبي» في مداخلة مع برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأربعاء، أن الإمارات لديها شراكة مع مصر في البحر المتوسط في الغاز الطبيعي، ولذلك فإن منظمة شمال شرق المتوسط التي تشمل 7 دول، لديها جاذبية لدول كبرى للاستثمار، ومنها الولايات المتحدة وألمانيا، وفرنسا، ومنطقة شمال المتوسط، تمثل الاحتياطي رقم 2 عالميا في الغاز الطبيعي بـ387 تريليون قدم غاز طبيعي.

الإمارات تنضم لمنتدى غاز شرق المتوسط

وتابع أستاذ اقتصاد البترول والطاقة، أن الإمارات حصلت على صفة مراقب في منتدى غاز شرق المتوسط الذي يوجد مقره في مصر، وهذه الصفة تمنحها الرقابة على الاستثمارات، وأيضا تعزيز الاستثمارات في الغاز الطبيعي.

في سياق منفصل، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، في زيارته إلى مصر، حيث علق «السيسي» على الزيارة عبر حسابه على «تويتر»، وقال: «شرفت اليوم بلقاء أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزيارته الكريمة إلى بلده الثاني مصر، وتشاورنا اليوم في مختلف القضايا.. التي نمضي فيها معا، بقوة وإرادة صادقة، في إطار من الأخوة والاحترام والثقة والمصير المشترك بين البلدين».

وناقش «السيسي» مع «بن زايد»، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة فيروس كورونا والقضية الفلسطينية.