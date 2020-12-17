بالدموع.. سيدة تحكي تفاصيل اغتصابها بمقابر الإسماعيلية أمام زوجها

«يوم عمرنا ما هننساه».. بدموع غزيرة تحدثت فتاة الإسماعيلية التي تعرضت للاغتصاب على يد مسجل خطر في مقابر مدينة الإسماعيلية أمام زوجها، بعدما ذهبت معه لاسترجاع التروسيكل الخاص به بعد سرقته ليعتدي عليها مجموعة من المسجلين ويقيدون حركة زوجها ويغتصبها أحدهم في المقابر، في حادثة هزت الرأي العام في مصر، قبلما تصدر محكمة جنايات الإسماعيلية حكمها بالإعدام على المغتصب والسجن لمعاونيه.

تفاصيل واقعة اغتصاب سيدة بمقابر الإسماعيلية

وكشفت سيدة الإسماعيلية في أول ظهور لها مع الإعلامي طارق علام في برنامجه «هو ده» المذاع عبر فضائية «المحور» تفاصيل الواقعة، مشيرة أنها كانت ذاهبة لآداء عملها كعاملة نظافة في منطقة الاستثمار بالإسماعيلية، وفوجئت بعدم وجود التروسيكل الخاص بزوجها أمام المنزل وقاما بالبحث عنه ولم يجدوه في أي مكان، موضحة أنهما تلقيا اتصالا يرشدهما لمكان وجود التروسيكل بمنطقة المقابر بمدينة الإسماعيلية وتوجهت إلى هناك بصحبة زوجها الساعة 9 صباحًا.

وأشارت السيدة أنهما فوجئا بالمدعو إسلام يقود سيارة ومعه 3 آخرين واستوقفوهما «قالوا لي خدي يا بت جوزي قالهم بت مين دي مراتي وقالوا إيه اللي عرفنا أنها مراتك وأنا طلعت لهم صور فرحي من على الموبايل وقالوا إنهم مش مصدقين وضربوا جوزي بالسكاكين وقعد يشتم فينا بألفاظ خارجة والمجرم قال لجوزي أنا هاخدها على البوابة وأعرف هي مراتك ولأ، والتلاتة التانيين حطوا جوزي جوة تربة وقعدوه فيها».

وتابعت: «إسلام ده شدني من شعري وضربني بالقلم وفضل يلف بيا في الترب ودخلنا في مكان مقفول».

واستكملت والدة الضحية قائلة «كانت حامل في الشهر التاني وقالت له أنا حامل أبوس رجلك وباست رجله وقالت له سيبني، قالها لو أمي وأختي أنا هعمل فيهم أكتر من كده»، لافتة أنها تعرضت للإجهاض بسبب الحادث.

نقاب الضحية يغرق بسبب دموعها

وامتلت عينا الضحية بالدموع لدرجة أن النقاب الذي كانت ترتديه امتلأ بالدموع، مؤكدة ثقتها في القضاء المصري والعدالة، حيث حصلت على حقها مقدمة الشكر لرجال النيابة العامة والمحام العام لنيابة الإسماعيلية مشيرة أنه تم القبض على الجاني بعد نص ساعة فقط من الحادث، ولفتت أنها متزوجة حديثًا منذ 7 شهور، وأنها لم تكن تتوقع أن يحدث لها ذلك أبدًا في حياتها.

وأوضحت أنها تتعرض لنوبات كلما تتذكر الحادثة وأنها تشاهد الكوابيس في نومها بشكل دائم، مشيرة أنها ارتاحت بعدما سمعت الحكم بالإعدام على المغتصب من القاضي، وأنها كل فترة تستمع إلى فيديو النطق بالحكم لترتاح نفسها.

أحلام وكوابيس

وأوضحت سيدة الإسماعيلية أنها كانت ترى في أحلامها أن القاتل لم يحصل على حكم بالإعدام وأنه يكيد لها ويخبرها أنه لن يتم إعدامه لتقوم من نومها مفزوعة بسبب ذلك.

وأشارت أنها لم تتوقع أن يحصل المغتصب على حكم بالإعدام وأن الحكم بالإعدام كان بمثابة رجوع الحق لها.

هدايا لجبر خاطر فتاة المقابر

وأعلن الإعلامي طارق علام، عن تعهد الدكتورة عبلة الكحلاوي بتقديم مساعدة مالية شهرية لسيدة الإسماعيلية وزوجها، كما أعلن عن إهداء أحد رجال الأعمال رحلة عمرة لها ولمرافق معها سواء زوجها أو والدتها.

وأعلن «علام» أن بيت الزكاة والصدقات المصري قرر حل كل مشكلاتها المادية وسيقوم بتسديد باقي أقساط التروسيكل الذي تم سرقته من زوجها ولم يصلوا له حتى الآن.