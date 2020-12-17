ما الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر؟

أعلنت الرئاسة المصرية نوفمبر 2019، تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة 20 مليار دولار مع الإمارات، بهدف الاستثمار في مجموعة من القطاعات والأصول عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، مثل الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والخدمات اللوجستية والمالية والبنية التحتية.

واستضافت مصر فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الأعمال المصري الإماراتي للتجارة والاستثمار في 12 ديسمبر 2019، وشهد مناقشة فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بالسوق المصري خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية وصناعة الورق وصناعات الحديد والصلب وصناعة الأسمنت ومشروعات إعادة التدوير، وبحث إمكانية إنشاء مشروعات مصرية إماراتية مشتركة بدول القارة الإفريقية في مجال إنشاء المراكز اللوجيستية الجديدة وإعادة تأهيل المراكز اللوجيستية المصرية بدول القارة.

كما شهدت فعاليات المنتدى توقيع مذكرات تفاهم، أبرزها مذكرة تفاهم بين مؤسسة الاتحاد لائتمان الصادرات (المملوكة من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة) والشركة المصرية لضمان الصادرات.

وينظر إلى الإمارات باعتبارها من أكبر 5 دول مستثمرة في مصر، بإجمالي رصيد استثمار تراكمي يصل إلى 55.2 مليار درهم (15 مليار دولار)، فيما تجاوز عدد الشركات الإماراتية في مصر حاليا نحو 1165 شركة، ويُمكن عرض تطور الاستثمار الإماراتي المباشر في مصر عن طريق الرسم البياني التالي وبالاعتماد على بيانات البنك المركزي المصري.