الدولار يسجل أدنى مستوى خلال 30 شهرا مقابل عملات منافسة رئيسية

سجل الدولار الامريكي، اليوم، أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسية، إذ تعززت الشهية للمخاطرة بفعل إحراز تقدم صوب الاتفاق على حزمة تحفيز في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مشرعون ومساعدون لهم، أمس الأربعاء، إن مفاوضين في الكونجرس يقتربون من مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وعبر الأطلسي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن اتفاقًا مع المملكة المتحدة بات أقرب، على الرغم من أن النجاح ليس مضمونا.

من جانبه، قال كبير المحللين لدى «سي إم سي ماركتس» للوساطة في سيدني مايكل مكارثي، «مع زيادة التفاؤل العالمي بشأن توقعات النمو لعام 2021، يضعف الدولار».

وهوى مؤشر الدولار، أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 89.995 نقطة، مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ أبريل 2018.