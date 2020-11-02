الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه عالميا.. وينتظر انتخابات الرئاسة

واصل الدولار الأمريكي، ارتفاعه عالمياً خلال تداولات اليوم الاثنين، مع انتظار انتخابات الرئاسة، وبعد بيانات اقتصادية.

ويستعد المستثمرون لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بينما استمرت الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي في التأثير على المعنويات.

ويلتزم المستثمرون بعملة الملاذ الآمن، حيث تبقى الانتخابات الرئاسية غداً الثلاثاء الأسواق المالية في حالة تأهب.

وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في أكثر من عامين.

وارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2 %إلى 1.1627 دولار، كما صعد بنسبة مماثلة مقابل الين الياباني ليسجل 104.84 ين.

وشهدت العملة الأمريكية زيادة 0.3 %أمام الجنيه الإسترليني لتسجل 1.2902 دولار، وارتفعت أيضاً مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.4 %لتصل إلى 0.9204 فرنك.

محليا سجلت أسعار العملات استقرارا في البنوك في بداية تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الدولار 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، بينما سجل سعر اليورو 18.34 جنيه للشراء و18.47 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 20.26 جنيه للشراء، 20.38 للبيع.

أما العملات العربية، فجاء سعر الريال السعودي بـ4.17 جنيه للشراء، 4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وأخيرا سجل سعر الدينار الكويتي 51.17 جنيه للبيع، و51.51 جنيه للبيع.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 %إلى 94.14.

و ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 12 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع انتظار انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وينتظر المستثمرون انتخابات الولايات المتحدة المزمع إقامتها غداً الثلاثاء مع إشارة استطلاعات الرأي إلى تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن جهة أخرى، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إنه ينبغي النظر في أي حزمة مساعدات جديدة لفيروس كورونا في أوائل عام 2021، مما قد يغلق الباب أمام مثل هذا التشريع بعد فترة وجيزة من انتخابات الثلاثاء.

فيما تضاعفت حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19"في أوروبا لتجاوز 10 ملايين إصابة، مما دفع دولاً آخرها بريطانيا والبرتغال، إلى تفعيل عمليات إغلاق جديدة.