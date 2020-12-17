انطلاق ورش عمل «تنمية روح الابتكار» بإدارات تعليم القليوبية

أعلن أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين انطلاق ورش عمل تنمية روح الابتكار بالإدارات التعليمية، مؤكداً أنه جرى افتتاح الورشة الأولى بمدرسة «قها» الرسمية للغات لتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلبة الموهوبين.

وأكد «محمود»، أن وزارة التربية والتعليم تتبع أساليب علمية ونهجا متطورا في رعاية وصقل الموهوبين وتنمية مهاراتهم، مشيرا إلى أن أجهزة المديرية لا تألوا جهدا في توفير الرعاية وتوفير كافة سبل الدعم لكل الطلاب الفائقين والمتميزين في كل المجالات.

وأجرى صلاح محروس، مدير إدارة قها التعليمية جولة متابعة امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية بمدرسة أجهور الثانوية بنات، وتم الاطمئنان علي الطلاب وانتظامهم في أداء الامتحانات دون أي مشكلات ولم تتلقي غرفة عمليات الإدارة أي عوائق تحول دون أداء الطلاب الامتحانات.

وتابعت عزة عطا، وكيل إدارة طوخ التعليمية امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبي بمدرسة الشهيد جمال الأكشر الثانوية بنين، وتأكدت من سير الامتحانات بدون أي معوقات وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل منتظم من أجل سلامة الطلاب.

وشددت عزة فتحي، وكيل إدارة الخانكة التعليمية أثناء جولتها لمتابعة مدرسة الشهيد محمد محمد جودة الثانوية بنين على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات إيجابية بفيروس بكورونا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتابع عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات ومدرسة كفر الأربعين الثانوية، الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي والتي تجري اليوم في مادتي اللغة الأجنبية الأولي والجغرافيا لتدريب الطلاب على التابلت والمنظومة الجديدة ليتمكنوا من أداء الاختبار التدريبي.

وشدد فتح الباب على ضرورة تطهير وتعقيم اللجان الامتحانية كل يوم عقب أداء الامتحان علاوة على تعقيم الطرقات ودورات المياه، وضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وأكد فتح الباب أن الوزارة أتاحت فرصة الدخول للامتحان من المنزل أو المدرسة، مشيراً أن الاختبار بدون درجات ويهدف إلى التدريب على شكل الأسئلة واختبار منصة الامتحان والشبكات في المدارس.