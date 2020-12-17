مجانا وليس إجباريا.. من سيحصل على لقاح كورونا في السعودية؟

بدأت وزارة الصحة السعودية، اليوم، حملة تطعيم بلقاح فايزر في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد؛ إذ بدأ التسجيل للحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، عبر تطبيق "صحتي"، منذ الثلاثاء الماضي.

وأكدت الوزارة مأمونية وفاعلية اللقاح، نظرا لاجتيازه مراحل الاختبار بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مشددة على مجانية الحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين، إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقد ظهر وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم، في لقطات حية، وهو يتلقى جرعة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ترصد «الوطن» في النقاط التالية، أهم الفئات التي ستحصل عليه:

فئة المرحلة الأولى

تستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 عاما، أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

كما تشمل من لديهم مرضان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: «الربو، والسكري، والكلى المزمنة، والقلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة».

فئات المرحلة الثانية

تتضمن المرحلة الثانية المواطنون والمقيمون، ممن تجاوزوا 50 عاما، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: «الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة، وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 - 40».

فئات المرحلة الثالثة:

جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أكدت أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا، وكان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأعلنت السعودية في وقت سابق، أنها ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان، بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات، وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.