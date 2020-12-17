بعد تسببها في حبس والدتها.. حلا الترك: «الموضوع أكبر مني ومش هتكلم»

قررت الفنانة البحرينية حلا الترك، الخروج عن صمتها، إزاء ما تعرضت له من هجوم، بعد نشر والدتها منى السابر، فيديو تشكو من خلاله جحود ابنتها الشابة، التي أقامت ضدها دعوة قضائية، وصدر حكم قضائي بـ«حبس الأم» لمدة عام، بعد اتهامها بالحصول على مبلغ 200 ألف دينار بحريني، ولم تردهم.

وكتبت حلا الترك، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلة: «بعد التجريح والكلام القاسي، الأغلب ظلمني وشتمني، سواء من بعض الناس، وبعض الفنانين للأسف، وكل يوم أشوف وأسمع كلام وأنام وأنا مكسورة الخاطر، كل ذنبي إني أعيش في ظروف استثنائية من الممكن أي شخص يعيشها ويمر فيها، ولكن لأني موجودة في الوسط الفني ما يعني إني لازم أتحمل هالكم من الإساءة».

وأضافت الفنانة البحرينية: «اعتبروني بنتكم أو أختكم أو أي شخص عزيز عليكم، هل بترضون تحكمون وحتى ماتعرفون شلي صاير، في أحد منكم تسأل هالبنت اللي عمرها 18 سنة، واللي عانت سنوات من التشتت الأسري ممكن تتحمل.. كل اللي أقدر أقوله إنكم ظلمتوني، وأنا ما رفعت على أمي قضية ولا تسببت بلي قاعد يصير وفي كل لقاء أطلع أقول مهما أمي سوت فيني اتظل أمي أحبها، وأتمنى لها الخير.. بس هل أمي فكرت شنو ممكن يصيدني بعد الفيديوات اللي طلعت فيها».

وتابعت حلا الترك: «الموضوع عند القضاء البحريني وأكبر من حلا، وفي يوم راح يبين لكم كل شي، ولكن ما أقدر أتكلم أو أصرح بشئ حاليا للأسف.. أتمنى تكونون أكثر رحمة في كلامكم، بالنهاية أنا بنت بسيطة في مشاعري وحبي للناس، وما استاهل كل هالتجريح والكلام.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وشكرا جمهوري على وقفتكم وحبكم وتقديركم غير المحدود».

وتقيم الفنانة حلا الترك، حاليا في دولة الإمارات، بعد أن التحقت بإحدى الجامعات هناك للدراسة، فيما يعيش والدها المنتج محمد الترك، بعد زواجه من الفنانة المغربية دينا بطمة في دولة المغرب، بينما والدتها في البحرين، وبين والديها قضايا كثيرة في المحاكم؛ بسبب حضانة الأبناء.