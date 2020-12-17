مقتل شرطي وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار بـ«نورث كارولينا» الأمريكية

أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى مقتل ضابط في الشرطة، وإصابة آخر في تبادل لإطلاق النار، في مدينة كونكورد بولاية نورث كارولينا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وقالت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية، إن إطلاق النار المتبادل أدى أيضا إلى مقتل الشخص الذي بادر إلى إطلاق النار، ولا تزال هويته مجهولة.

وأكدت الشرطة أن أسباب الحادث لا تزال غير معروفة، وفتح تحقيقا فيه.