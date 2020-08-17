بالتواريخ.. حوادث إطلاق النار في تكساس الأمريكية

تعد حوادث إطلاق النار أمرا شائعا في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحرية حيازة السلاح الفردي الذي يدافع عنه الرئيس دونالد ترامب، ومن بين الولايات التي تشهد حوادث إطلاق النار، ولاية تكساس.

واليوم، أصيب 5 أشخاص، أحدهم في حالة حرجة في حادث إطلاق نار بأحد الأسواق بمنطقة "سان أنتونيو" بولاية تكساس، وقال مسؤول في المنطقة، إن مشتبها بهم أطلقوا النار بكثافة على سوق للسلع الرخيصة والمستعملة بالمنطقة، ما أدى لوقوع إصابات عديدة، بينهم أحد المشتبه بهم.

ولم يتضح بعد سبب إطلاق النار، أو ما إذا كان المشتبه به رهن الاحتجاز، وقد جرى إغلاق السوق كإجراء احترازي، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية.

وأمس الأحد، قالت الشرطة في منطقة "سيدار بارك" قرب مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، إن 3 من رجال الشرطة، أصيبوا بجروح، بعد أن تحصن رجل مسلح مجهول في بناء سكني وبدأ بإطلاق النار.

وأضافت الشرطة، في بيان نشرته على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أنه حتى الآن، أصيب ثلاثة من عناصر شرطة سيدار بارك بجروح ناجمة عن أعيرة نارية، وهم في مستشفى محلي في حالة مستقرة".

وأشارت الشرطة، إلى أنها لم تعتقل بعد الرجل الذي بادر بإطلاق النار، موضحة أنه لم يطرح حتى الآن أي مطالب، ولا تزال دوافعه مجهولة، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتكساس‏ هي ثاني أكبر ولاية في الولايات المتحدة من حيث المساحة والسكان، وتقع ولاية تكساس في وسط جنوبي البلاد، ولها حدود مع ولايات لويزيانا من الشرق، وأركنساس إلى الشمال الشرقي، وأوكلاهوما إلى الشمال، ونيو مكسيكو إلى الغرب.

ولتكساس حدودا مع الولايات المكسيكية تشيواوا، كواهويلا، نويفو ليون، تاماوليباس إلى الجنوب الغربي، في حين يقع خليج المكسيك إلى الجنوب الشرقي.

ونرصد أبرز الحوادث التي شهدتها الولاية الأمريكية:

29 ديسمبر 2019:

قتل مصلّيان داخل كنيسة في تكساس بجنوب الولايات المتحدة، عندما فتح رجل النار أثناء قداس، وبعدما دخل المهاجم وأطلق النار داخل الكنيسة، أطلق مصليان النار عليه فأصاباه ونُقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقال مسؤول بالشرطة المحلية، خلال مؤتمر صحفي في ذلك الوقت: "دخل مهاجم كنيسة ويست فريواي تشرش أوف كرايست أثناء الصلاة"، مشيرًا إلى أن الرجل أطلق أعيرة نارية، مشيرًا إلى أن مصليين في الكنيسة: "أطلقا النار بدورهما وأصابا المشتبه به".

28 ديسمبر 2019:

قُتل شخصان إثر إطلاق مسلحين مجهولين الرصاص على مجموعة من الأشخاص أثناء تصوير مقاطع موسيقية بالقرب من مدينة هيوستون بولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية في ذلك الوقت، أن المسلحين أطلقوا الرصاص على المجني عليهم أثناء التصوير في ساحة انتظار للسيارات، ما أدى أيضا إلى إصابة 7 أشخاص آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح عمدة المدينة، في تصريح صحفي، أن المسلحين اقتربوا من المشاركين في تصوير الفيديو، وهم من الإسبان وأطلقوا الرصاص عليهم، ثم فروا هاربين.

26 أكتوبر 2019:

قتل شخصان وأصيب 14 شخصاً آخرين، جراء هجوم بسلاح ناري في حفل خارج الحرم الجامعي لجامعة "تكساس إيه آند إم"، وقال نائب رئيس مأمور مقاطعة هانت، بادي أوكسفورد، إن إطلاق النار وقع في جرينفيل، على بعد 24 كيلو متر جنوب غرب حرم كلية التجارة.

وجاء إطلاق النار في الوقت الذي تحتفل فيه الجامعة شرق مدينة دالاس بعطلة العودة، فيما قال مسؤولو الجامعة وأكسفورد، إن الحدث وقع خلال حفل العودة ولكن لم يكن حدثاً داخل الجامعة، وفقا لما نشرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

31 أغسطس 2019:

أشارت وسائل إعلام محلية أمريكية، إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 21 آخرين، في إطلاق نار على الطريق السريع بين مدينتي ميدلاند وأوديسا غرب تكساس وقتل المهاجم لاحقا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أمام صالة سينما في أوديسا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقالت "إدارة تكساس للسلامة العامة"، في بيان، إن إطلاق النار بدأ عندما حاولت سيارة دورية للشرطة وقف آلية على الطريق السريع "انترستيت - 20" بين أوديسا وميدلاند، موضحة أن "السائق الذي كان بمفرده في السيارة صوّب بندقية عبر النافذة الخلفية من سيارته وأطلق أعيرة نارية على الدورية".

وأشارت "إدارة تكساس"، إلى أن شرطيا أصيب بينما لاذ مطلق النار بالفرار بواسطة شاحنة للبريد السريع ،"مواصلا إطلاق النار على أبرياء"، قبل أن تطارده الشرطة وترديه قتيلًا.

3 أغسطس 2019:

قتل ما لا يقل عن عشرين شخصًا وأصيب 26 آخرين إثر عملية إطلاق نار استهدفت متجر وولمارت بمدينة إل باسو بولاية تكساس، وجرى القبض على مشتبه به وهو، "رجل أبيض يبلغ الحادية والعشرين" ويقطن مدينة آلين بالولاية نفسها، ويدعى باتريك كروزيوس.

وعثرت الشرطة على أدلة تشير إلى أنها "جريمة كراهية" ضد ذوي الأصول اللاتينية الذي هاجروا قديما إلى تكساس، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.