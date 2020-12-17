صحيفة أمريكية: تخلي واشنطن عن سياج حدود المكسيك يوفر 2.6 مليار دولار

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أنّ التخلي المحتمل من جانب إدارة جو بايدن المقبلة، عن بناء السياج على الحدود الأمريكية المكسيكية، سيوفر 2.6 مليار دولار للميزانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، في مقالها أمس الأربعاء، أنّ إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، حصلت على نحو 15 مليار دولار لبناء السياج، ما يكفي لاستكمال بناء مقطع منه بطول 1.2 ألف كيلومتر. ووفقا للسلطات سيتم مع نهاية العام الجاري، إنجاز نحو 724.2 كلم من السياج.

وأشارت تقديرات «واشنطن بوست»، إلى أنّه بعد تنصيب بايدن في 20 يناير المقبل، سيبقى 3.3 مليار دولار في الصندوق الذي تم إنشاؤه لبناء الجدار.

وحال فسخ الرئيس الجديد، العقود مع شركات البناء على الفور، فسيتعين على الدولة أن تدفع لهذه الشركات نحو 700 مليون دولار، ما سيوفر 2.6 مليار دولار من هذه الأموال.

وفي وقت سابق، صرح بايدن للصحفيين، بأنّه لن ينهي بناء السياج الحدودي مع المكسيك، الذي يصل طوله إلى 3.14 ألف كيلومتر.