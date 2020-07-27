 فيديو.. سقوط جزء من "جدار ترامب" على الحدود مع المكسيك بسبب "هانا"

دمر الإعصار الأطلسي "هانا"، الذي ضرب ولاية تكساس الأمريكية، جزء من الجدار الذي أنشئ بمبادرة من الرئيس ترامب لفصل الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وإعاقة انتقال المهاجرين إلى البلاد.

وانتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" يظهر الإعصار وقوة رياحه التي استطاعت إسقاط جزء من الجدار على الحدود بين البلدين وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

كما ظهر في المقطع عمال يحاولون تثبيت وإعادة ما تهدم من جراء الإعصار، لكنهم بدوا عاجزين عن ذلك بفعل قوة الرياح في المنطقة.

كما ضربت رياح الإعصار ساحل تكساس قرب منطقة كوربس كريستي. ومن المتوقع أن تجتاح الأمواج العاتية منطقة كبيرة على امتداد الشاطئ تبلغ 482 كيلومترا تقريبا من مدينة سارجنت شمالا إلى بورت مانسفيلد في الجنوب.

Trump wall falls on the Mexico USA border pic.twitter.com/85Cr3OXuty — GABRIEL DIZ MENDOZA (@GABRIELDIZMEND1) July 26, 2020

وكانت السلطات قد حثت سكان عدة مقاطعات جنوبية في ولاية تكساس الأمريكية على إخلاء منازلهم مع اقتراب العاصفة "هانا".