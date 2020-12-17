بنك الاستثمار القومي يصدر 4 قرارات بتحديد سعر العائد بنسبة 8.5% سنويا

أصدر بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط، 4 قرارات حملت أرقام 13، 14،15،16، لسنة 2020، بتحديد سعر العائد على أرصدة أموال صندوق البريد، ووزارة المالية، وصناديق التأمين البديلة، وشهادات الاستثمار.

ويحدد سعر العائد على أرصدة أموال صندوق توفير البريد لدى بنك الاستثمار القومي، بنسبة 8.5% سنويا، اعتبارا من 30 نوفمبر 2020.

كما يحدد سعر العائد على أرصدة وزارة المالية لدى بنك الاستثمار القومي، والتى آلت إليها من صندوق التأمين الاجتماعي، بنسبة 8.5% سنويا، اعتبارا من 30 نوفمبر 2020.

ويحدد أيضا سعر العائد على إيداعات وأرصدة أموال صناديق التـأمين البديلة والأموال المحولة، منها لدى بنك الاسـتثمار القومي بنـسبة 8.5% سنويا، اعتبارا من 30 نوفمبر 2020.

ويحسب العائد على شهادات الاستثمار للمجموعة «أ» لمدة عشر سنوات، ذات العائد التراكمي، بواقع 9.75 سنويا، على أن تحتسب فترة العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء، ويسمح بشرائها للأفراد الطبيعيين والهيئات الاعتبارية، ولا يسمح باسترداد الشهادة إلا بعد مضى 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

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