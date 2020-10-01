12% شهريا.. أسعار عوائد شهادات الاستثمار من بنك ناصر

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر والعضو المنتدب للبنك، إنّ البنك أبقى على نفس معدلات عوائد شهادات الاستثمار ذات الأجل ثلاث سنوات، ليكون العائد السنوي 12.75%، بينما دورية الصرف ربع السنوية العائد عليها 12.25% و12% يصرف شهريًا.

وأضاف عشماوي، وفق بيان وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الشهادة يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقًا للقواعد التي يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها، كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

شهادة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي أكبر عائد في السوق المصرفي

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، إنّ لجنة الأصول والخصوم "الألكو" في البنك، عقدت لبحث أسعار العائد على الشهادات والودائع، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، بخفض سعر عائد الإيداع والإقراض، وتقرر ما يلي:

- الإبقاء على شهادة رد الجميل يأتي بهدف الاستمرار وتقديم عائد مرتفع للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن.

- تقرر أن تكون مدة شهادة رد الجميل 3 سنوات وبعائد 13% سنويًا، أو بعائد 12.50% ربع سنوي، أو بعائد 12.25% شهريًا، وبذلك تكون شهادة رد الجميل من بنك ناصر الاجتماعي صاحبة أكبر عائد في السوق المصرفي.

- طرح شهادة رد الجميل لمدة سنة واحدة بعائد 11.50% سنويًا وبعائد شهري 11%.

- قيمة الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها بحد أقصى مليوني جنيه للشخص الواحد.

- تخفيض سن الاستفادة من الشهادة إلى 60 عامًا.

وتتمثل مميزات الشهادة في صرف متنوعة "شهري – ربع سنوي – سنوي"، وذلك حتى يكون للعميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة، وذلك وفقا لاحتياجاته.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بشروط ميسرة بنسبة تصل إلى 80%.