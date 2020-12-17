محافظ أسيوط يتفقد مستشفى عزل أبوتيج ويوجه بزيادة المستلزمات الطبية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، صباح اليوم، مستشفى عزل أبوتيج النموذجي، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية بها والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن سلسلة جولات ميدانية للتأكيد على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على حياة المواطنين.

واستمع المحافظ إلى شرح من الأطباء المشرفين على المستشفى بمراحل دخول المريض المستشفى والتعامل معه وخطوط سير مصابي فيروس كورونا منذ دخلوهم المستشفى والخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى دعم المستشفيات بالاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات لجان التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل لمتابعة سير وانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية وعمل تقارير مستمرة عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.

وأكد توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الشنط الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين بكل القرى والمراكز، مع ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالاحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين بمنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس.

ونوه إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا، والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم 2135603/ 088 الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 2135858/ 088 أو رسائل الواتس آب 01000623873، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط 01060603745، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528، التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وأرقام وزارة الصحة والسكان 105 و15335، التي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر" على الهواتف.