الثلوج تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي باليابان

أعلنت الحكومة اليابانية وقوات الشرطة، اليوم، أن حوالي ألف سيارة حوصرت على الطرق السريعة، كما انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 10 آلاف منزل، بعد أن غطت الثلوج الكثيفة منطقة شاسعة على طول ساحل بحر اليابان.

وقالت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، على موقعها الإلكتروني، إن الثلوج عطلت العديد من خدمات الطرق والقطارات منذ أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن يستمر سقوطها بكثافة حتى غدا الجمعة، في مثل هذه المناطق، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية، التي حذرت من مزيد من الاضطرابات المرورية.

وشكلت الحكومة فرقة عمل للتعامل مع الأزمة، فيما قال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو، إن أكثر من 10 آلاف أسرة فقدت الكهرباء في محافظة نيجاتا بشمال غرب طوكيو، ومحافظة هيوجو في غرب اليابان.